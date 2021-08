New York piazza un altro colpo in questa free agency, portando a casa un ex All-Star come Kemba Walker - reduce dalla modesta esperienza a Boston (limitato dagli infortuni e non solo) e finito via trade nelle scorse settimane a OKC. Walker torna così nella sua New York dove è nato, dove è sempre stato uno dei beniamini del pubblico del Madison Square Garden e dove sognava un giorno di scendere in campo con la maglia dei Knicks

A metà giugno, nel pieno dei playoff, Kemba Walker era stato silenziosamente scambiato dai Celtics con i Thunder - finito a OKC in cambio di Al Horford e ponendo così fine alla sua pessima esperienza a Boston. Il suo contratto però prevedeva altri 73 milioni per il prossimo biennio: troppi per una squadra come quella guidata da Sam Presti che ha raggiunto con lui un accordo per il buyout, rimettendolo sul mercato dei free agent e permettendogli così di coronare uno dei suoi più grandi sogni - diventare un giocatore dei New York Knicks. Walker infatti nella Grande Mela è nato e cresciuto, da sempre amato dal pubblico del Madison Square Garden già dai tempi del college. Un’aggiunta importante per la squadra di coach Tom Thibodeau, che spera di ritrovarsi a disposizione un potenziale All-Star e soprattutto un giocatore che è riuscito a lasciarsi alle spalle gli infortuni che lo hanno limitato nelle ultime due stagioni. A guardare invece il doppio arrivo in casa Knicks delle ultime ore - ossia Walker e Fournier - dalla prospettiva dei Celtics (che hanno avuto entrambi in squadra negli ultimi mesi, decidendo poi di liberarsene), è come se Boston avesse scelto di sacrificare una scelta la primo giro, due al secondo - oltre a sobbarcarsi il contratto di Horford - pur di evitare di confermarli. Soltanto il tempo ci dirà se a New York hanno fatto un affare o se avevano ragione i biancoverdi.