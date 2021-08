La squadra di New York, favorita d’obbligo anche il prossimo anno grazie a un roster che può contare sul trio Durant-Irving-Harden, ha piazzato un grande colpo in questa free agency aggiungendo in squadra un giocatore esperto come l’australiano ex Spurs (protagonista alle Olimpiadi), confermando una riserva utile e rendendo più profonda la rotazione degli esterni Condividi:

In questa free agency iniziata con tanti nuovi accordi firmati nel giro di 36 ore, è passato sotto traccia uno dei contratti più importanti e delle aggiunte che nei prossimi mesi potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo NBA. Dopo dieci anni passati ai San Antonio Spurs, Patty Mills ha deciso di cambiare aria e accettare l’offerta da 12 milioni di dollari per il prossimo biennio da parte dei Brooklyn Nets. A 32 anni e con un titolo NBA vinto in Texas nel 2014 nel suo palmares, l’australiano spera di ritagliarsi un posto in uscita dalla panchina: sull’andamento dell’ultima cavalcata playoff dei newyorchesi infatti, oltre agli infortuni e alla sfortuna, è pesata anche la mancanza di alternative da sfruttare a gara in corso. Mills invece è in grado di gestire il ritmo, creare dal palleggio, far male dall’arco e soprattutto avere impatto con intelligenza e maturità.

vedi anche Dinwiddie lontano dai Nets: offerta da Washington Un veterano che ha ancora molto da dare, amico di Sean Marks e Thiago Splitter dai tempi degli Spurs (che ritroverà a Brooklyn nello staff) e leader ideale di una panchina in cui mettere in risalto sia Blake Griffin - confermato anche lui nelle scorse ore - e Cameron Thomas; realizzatore purissimo arrivato da LSU e scelto al termine del primo giro all’ultimo Draft. Mills ha giocato almeno 60 partite in ognuna delle ultime cinque stagioni: garanzia di tenuta fisica fondamentale in un gruppo che troppo spesso nei mesi scorsi ha dovuto rinunciare agli infortunati Kyrie Irving e James Harden. Una scelta che inoltre dà chiare indicazioni riguardo il futuro di Spencer Dinwiddie - di cui prenderà il posto in squadra: sempre più vicino a Washington, Dinwiddie potrebbe essere l’ultimo tassello da sfruttare in questa fase di costruzione di un roster che al momento non ha confermato i vari Tyler Johnson, Timothe Luwawu-Cabarrot e Mike James - tutti e tre free agent e ancora a disposizione sul mercato.