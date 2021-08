Dove va Iguodala? Deve scegliere tra tre squadre

Andre Iguodala può sempre tornare comodo, soprattutto quando si tratta di dover vincere un titolo NBA. Lo sanno bene i Golden State Warriors, che vogliono metterlo di nuovo sotto contratto. Puntano a lui anche Lakers e Nets, in un testa a testa di mercato che pare l’anticipazione di ciò che accadrà sul parquet nei prossimi mesi. Tre volte campione NBA, difensore ancora in grado di fare la differenza nonostante gli anni che passano, giocatore unico nel suo genere: Iguodala nell’ultima stagione a Miami ha giocato 63 partite, ma non è riuscito a incidere come sperato, raccogliendo cifre irrisorie (quelle non sono mai state indicatore affidabile della sua resa), ma soprattutto non condizionando in positivo con la sua esperienza l’andamento e la stagione degli Heat - che non hanno esercitato l'opzione da 15 milioni di dollari prevista dal suo contratto. Rimettersi in gioco in una big però potrebbe essere obiettivo ancora alla sua portata: le richieste non mancano e, stando a quanto raccontato da The Athletic, c’è disponibilità da parte di tutte e tre le franchigie di andare incontro a ulteriori sue richieste: immaginarlo al fianco di LeBron James nella stessa squadra fa un certo effetto, così come suggestiona vederlo come ulteriore aggiunta di una squadra di All-Star come Brooklyn. La decisione spetta a lui: vedremo nelle prossime ore cosa sceglierà di fare.