Fin dalla sua prima partita di summer league in maglia Hornets, una cosa è stata chiara: a LiAngelo Ball non difetta certo la fiducia. Nell'esordio a Las Vegas ha collezionato 16 punti e lo ha fatto mandando a segno 5 triple (su 8 tentate), dichiarandosi poi tutt'altro che meravigliato della prestazione: "Sono tiri che alleno, non li ho affrettati, sono abituato a prendermeli. Ho fiducia nel mio tiro da fuori". E non solo in quello, verrebbe da dire. Una fiducia che ora sembra aver conquistato anche gli uomini all'interno degli Charlotte Hornets, a partire dal vice allenatore Jay Triano: "Ottimo ragazzo, mi piace moltissimo. Si è allenato ogni singolo giorno al nostro campo di allenamento per due mesi filati per prepararsi alla summer league. Ha dimostrato di avere molta personalità, sa tirare, capisce il gioco, segnare gli viene naturale". E così, nella squadra di LaMelo - che pur nella posizione di guardia già può contare anche su Terry Rozier, Ish Smith e sulla scelta al primo giro degli Hornets, James Bouknight (LiAngelo non è stato scelto al Draft 2018) - il nome del terzo fratello (secondo per età, tra Lonzo e LaMelo) di casa Ball appare ora uno di quelli candidati a guadagnarsi un posto a roster nella squadra di Michael Jordan, sulla scia dell'ottima impressione suscitata a Las Vegas (oltre i 10 punti di media nelle quattro gare disputate, con anche 1.5 recuperi a partita).