Un'ala di 2.05 (con apertura di braccia fino a 218 cm), atletico, versatile e ottimo difensore scelto da Toronto al Draft - Scottie Barnes, da Florida State, alla n°4 dove in molti erano pronti a scommettere su Jalen Suggs, di Gonzaga - devono aver fatto suonare un campanello d'allarme nella testa di Pascal Siakam. Che solo due anni fa era il volto nuovo e fresco dei Raptors campioni NBA ma che nel frattempo da campione si era fatto pagare (ora restano altri tre anni sul suo contratto e la bellezza di 106 milioni di dollari) e che poi ha visto Toronto - in trasferta obbligata a Tampa per via del Covid - naufragare in una stagione 2020-21 da 27 vittorie e 45 sconfitte ben lontana dai playoff e dai fasti del recentissimo passato. A questo vanno aggiunti gli screzi, difficili da nascondere, con l'allenatore dei canadesi, Nick Nurse, esplosi nella decisione del coach di lasciare in panchina in una gara di marzo contro Cleveland la sua stella camerunense, a scopo punitivo. Sembra ce ne possa essere abbastanza per presagire uno scenario che veda Pascal Siakam - nel frattempo operatosi alla spalla e probabilmente fuori fino a novembre - guardare a un futuro lontano dai Raptors, ma le voci che arrivano da Las Vegas (dove sono riusciti molto dei front office NBA) vanno invece in direzione contraria.