Dopo la rivoluzione delle scorse settimane che ha portato Westbrook, Anthony e non solo in maglia Lakers, continua il percorso di rinnovamento del roster della squadra gialloviola che sta provando a raggiungere un accordo con i Pacers per aggiungere anche Jeremy Lamb alla squadra. Interessate al giocatore anche Charlotte e un altro paio di franchigie

L’attacco dell’articolo pubblicato dall’IndyStar - che ben conosce le vicende interne allo spogliatoio dei Pacers - racconta bene la situazione: “Jeremy Lamb probabilmente inizierà la stagione 2021-22 indossando la maglia di Indiana, ma allo stesso modo sarà da un’altra parte e in un’altra squadra prima del termine del stessa”. Dopo aver spiegato nel dettaglio nelle scorse settimane i tentativi mancati di cessione da parte della dirigenza dei Pacers - intenzionati a liberarsi di un giocatore costretto a saltare le ultime 38 partite lo scorso anno a causa di un problema al ginocchio; ultimo di una lunga serie di infortuni che ne hanno limitato la crescita e soprattutto l’impatto nelle ultime due annate. Con Caris LeVert in squadra e la scelta di Chris Duarte in Lottery all’ultimo Draft, lo spazio in squadra per Lamb è ridotto al minimo, in quello che è il suo ultimo anno (di un contratto di tre stagioni) che gli garantirà circa 10.5 milioni di dollari. A prescindere dalla questione soldi, sono quattro le squadre che si sono fatte avanti per provare a convincere Indiana a liberarsene e tra di esse ci sono sia gli Hornets che soprattutto i Lakers. Il grande punto interrogativo, come nel caso di Victor Oladipo e non solo, è capire quale sia il suo reale stato di forma dopo stagioni così difficili causa infortunio: se sta bene, Lamb potrebbe rivelarsi un’altra pedina utile nello scacchiere dei gialloviola.