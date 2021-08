Arrivato a New York in pompa magna assieme a Kyrie Irving e Kevin Durant, annunciato come uno dei Big Three e come tassello fondamentale nella nottata di mercato più gloriosa della storia dei Nets, DeAndre Jordan si è rivelato nel giro di pochi mesi per Brooklyn quello che in molti avevano ipotizzato: un flop, un giocatore in parabola discendente, di certo non un talento da circa 40 milioni di dollari in quattro anni. Tanti soldi, troppi investiti in una squadra che nel frattempo ha continuato ad acquistare talenti sempre più costosi. Il risultato è che Brooklyn ora non vede l’ora di liberarsene, di farne a meno già dalle prossime settimane: stando a quanto riportato da The Athletic, l’obiettivo dei Nets è quello di non averlo in squadra alla ripresa degli allenamenti a San Diego, ma i tentativi di piazzare Jordan sul mercato sono andati finora sempre falliti. Mettendo da parte i giri di parole: “Il mercato per un giocatore con le sue caratteristiche è scarso, nessuno - o quasi - sembra essere interessato, soprattutto se si pensa a una trade”. Cosa fare allora? L’ipotesi più accreditata è quella del buyout, liberando così Brooklyn dall’onere di trascinarsi dietro un peso come il suo fino al giugno 2023. A quel punto, una volta svincolato e libero di trovare un nuovo accordo, le cose per lui potrebbero cambiare: i Lakers hanno già dimostrato interesse, così come altre squadre che aggiungerebbero con piacere un veterano come lui al roster.