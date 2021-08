Il restricted free agent dei Bulls non rinnova con Chicago, ma vola in Ohio ai Cavaliers - dove firmerà un rinnovo di 4 anni da 67 milioni di dollari - in una trade a tre che coinvolge anche Portland: in Illinois arriva Derrick Jones Jr., una scelta al primo giro dei Blazers e una al secondo del 2023 dei Nuggets; alla corte di Damian Lillard invece sbarca Larry Nance Jr.

Era uno dei pochi giocatori con il contratto in scadenza che ancora doveva decidere il suo futuro: Lauri Markkanen alla fine non ha rinnovato con Chicago, ma da restricted free agent - con un accordo di base da 7.79 milioni per la stagione 2021-22, ultimo anno previsto dal suo contratto da rookie con la squadra dell'Illinois - è stato inserito in una trade a tre che lo ha portato ai Cavaliers in cambio di Derrick Jones Jr. (arrivato da Portland), assieme a un pacchetto di due scelte, una al primo giro via Blazers protetta e l’altra al secondo giro nel 2023 di proprietà dei Cavaliers (via Denver). In Oregon invece sbarca Larry Nance Jr.: contratto fino al 2023 da circa 10 milioni di dollari a stagione; giocatore da 8 punti e 6.7 rimbalzi di media nelle sei stagioni trascorse in NBA che proverà a dare una mano a Damian Lillard nella rincorsa ai playoff e presenza difensiva e atletica che potrebbe far comodo e risultare funzionale al gioco di coach Billups.