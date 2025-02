Che Chris Finch fosse un perfezionista non è una novità, anzi, è anche grazie alla sua continua voglia di far migliorare la squadra che nella scorsa stagione Minnesota è tornata alle finali di Conference dopo vent’anni. E il coach dei T’Wolves non si è smentito nemmeno dopo l’importantissima vittoria ottenuta nella notte sul campo di Oklahoma City, dove i suoi ragazzi sono riusciti a rimontare da -25 e a piazzare il colpo in trasferta dopo un tempo supplementare. Finch, infatti, nel dopo partita non ha lesinato critiche nei confronti dell’arbitraggio, a suo parere troppo favorevole ai Thunder, ribadendo come questa non fosse una novità per lui. “È frustrante giocare contro questa squadra” ha dichiarato Finch riferendosi agli avversari di serata, “perché continuano a commettere falli, mentre invece non si può nemmeno toccare Shai Gilgeous-Alexander”. Secondo Finch, giocare contro OKC richiede molta forza mentale, una qualità dimostrata questa notte dai T’Wolves: “Alla fine siamo riusciti a correre e ad andare in contropiede e risolvere la questione per conto nostro”.