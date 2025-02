I Pistons arrivavano da due stagioni pessime quanto a risultati, ma in estate il cambio nel front office on l’arrivo di Trajan Langdon e quello in panchina con l’avvento di J. B. Bickerstaff, oltre a qualche ritocco dato al roster, hanno portato a una svolta forse persino più netta rispetto alle aspettative. Al momento, infatti, Detroit ha già collezionato 31 vittorie in regular season, pareggiando il numero totale di successi mandato a referto nei due anni precedenti

Quando la scorsa estate la proprietà dei Pistons , con ogni evidenza nauseata dalla fallimentare gestione delle stagioni precedenti, decideva di voltare pagina cambiando sia il responsabile del front office che la guida in panchina , l’impressione era che a Detroit si aspettassero di muovere i primi passi in un percorso che si prospettava ancora molto lungo . La squadra, d’altronde, nelle cinque stagioni precedenti non era mai andata oltre le 23 vittorie in regular season e le ultime due si erano chiuse rispettivamente con 17 e 14 successi totali , in poche parole un disastro. Un disastro da cui riprendersi sembrava complicato, anche se i tanti giovani di valore a roster consentivano un certo ottimismo, da professare però con un orizzonte temporale abbastanza lungo . E invece, sorprendendo un po’ tutti, forse anche sé stessi, i Pistons hanno fin qui disputato un’annata decisamente superiore alle attese , tanto che a due terzi di regular season la squadra ha già superato il numero di vittorie accumulato negli ultimi due anni . A Detroit , però, sperano di aver solo iniziato a stupire.

Un passo avanti inaspettato

Il record attuale dei Pistons (31-16) vale un 6° posto nella classifica della Eastern Conference che era difficile da prevedere a inizio stagione. Nei pronostici per la regular season 2024-25, infatti, le analisi più ottimistiche davano Detroit come possibile presenza in zona play-in a Est, ma la sensazione comune è che i ragazzi di Bickerstaff avrebbero attraversato la più classica delle annate di ricostruzione, in cui spesso e volentieri i risultati vanno in secondo piano rispetto allo sviluppo dei singoli giocatori e dell’identità di squadra. Ai Pistons, invece, è riuscita l’impresa di combinare entrambe le cose. Così la crescita del nucleo giovane, con il fresco All-Star Cade Cunningham a guidare il gruppo, è stata accompagnata da risultati concreti sul campo ben oltre le più rosee aspettative. La vittoria arrivata nella notte sul campo di Atlanta, pesante anche per le implicazioni in classifica, è addirittura stata la 6^ consecutiva, un’impresa che a Detroitnon riusciva dalla stagione 2014-15, quando tra dicembre e gennaio i Pistons infilavano 7 vittorie consecutive. Cunningham e compagni torneranno già in campo questa notte, in casa conto i Clippers, e l’idea pare essere quella di pareggiare la striscia di dieci anni fa e poi guardare avanti con una fiducia costruita da una stagione che a questo punto potrebbe regalare ulteriori soddisfazioni.