La leggenda dei Dallas Mavericks Dirk Nowitzki ha raccontato in un’intervista radiofonica la sua reazione quando ha appreso della cessione di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers. "Un po' come tutti ero shockato e sorpreso, non volevo crederci. Mi sono sentito un po’ deluso e triste per lui, per questo volevo esserci per sostenerlo. Sono sicuri che volesse passare tutta la carriera a Dallas come me"

Nowitzki: "Doncic voleva finire la carriera ai Mavs come me"

Lo stesso Nowitzki ha spiegato come ha reagito a quanto accaduto nelle ultime settimane: "Un po’ come tutti ero shockato e sorpreso quando ho appreso la notizia, non volevo crederci" ha detto in un’intervista a 96.7 The Ticket, stazione radiofonica di Dallas. "Mi sono sentito un po’ deluso e triste per lui, so per certo che non si aspettava una cosa del genere. Mi ha invitato alla sua prima partita a Los Angeles e ho pensato che dovessi esserci per sostenerlo. È diventato noto come fosse piuttosto giù di morale e deluso per quello che era accaduto e per questo volevo esserci, sia per lui che per la sua famiglia… Sono sicuro che volesse finire la sua carriera come ho fatto io".