Il font è simile, lo stile identico e la distribuzione delle parole è studiata, tenendo in alto a sinistra nel foglio la scritta grande stilizzata in stampatello. Ventisei anni fa era “F.A.M.E” - acronimo della società Falk, sinonimo involontario di fama e più in generale un logo in qualche modo collegato alla figura di Michael Jordan negli anni ’90. Questa volta, nel post pubblicato per sorridere sui social dalla squadra della Capitale, è A.S.R. - Associazione Sportiva Roma, che con una pubblicazione immediata (proprio come accade nel marzo 1995), comunica utilizzando parte della stessa dicitura che Nicolò Zaniolo è tornato. Tre parole entrate di diritto nella storia della NBA e più in generale dello sport: “I’m back”, conclusione di una comunicazione stringata con cui, a meno di due anni di distanza dal suo ritiro dal basket giocato (deciso a sorpresa nel 1993, dopo aver conquistato per tre stagioni in fila il titolo NBA e a seguito della tragica scomparsa di suo padre), Michael Jordan decideva di tornare a calcare i parquet americani e di andare a completare l'opera, vincendo altre tre volte il Larry O'Brien Trophy e diventando una leggenda dello sport.