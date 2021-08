Come annunciato da Deadline, la casa di produzione Lionsgate si è assicurata i diritti per realizzare un film sull’incredibile fuga a Las Vegas di Dennis Rodman durante le Finals del 1998 contro gli Utah Jazz. Il film si chiamerà "48 Hours in Vegas" e vedrà tra i produttori esecutivi proprio "The Worm" in persona

L’onda lunga di The Last Dance non si è ancora spenta, anzi continua a raccogliere attenzioni e interesse. E non potrebbe essere altrimenti quando si mettono assieme personalità come quelle di quei Chicago Bulls, da Michael Jordan a Phil Jackson fino ovviamente a Dennis Rodman. I tifosi del “Verme” avranno presto un nuovo modo di rivivere le gesta del proprio beniamino, anche se non proprio con i suoi voli in campo per raccogliere rimbalzi in ogni angolo del parquet. La celebre casa di produzione cinematografica Lionsgate, infatti, si è assicurata i diritti per realizzare "48 Hours in Vegas", un film ispirato dall’incredibile e rocambolesca “fuga” di due giorni di Dennis Rodman a Las Vegas nel bel mezzo delle NBA Finals del 1998 contro gli Utah Jazz. Ad annunciarlo è stato il sito Deadline, che ha raccontato come tra i produttori esecutivi del film ci sia anche lo stesso Rodman, mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Jordan VanDina durante la pandemia.