Già da qualche giorno ormai si attendeva la notizia dell’addio di DeAndre Jordan ai Brooklyn Nets per firmare con i Los Angeles Lakers, e ora è arrivata — anche se non nella maniera che ci si poteva aspettare. Sono stati infatti i Nets a scambiare il suo contratto da 20 milioni di dollari complessivi in due anni ai Detroit Pistons, insieme a quattro seconde scelte al Draft (le loro nel 2022 e nel 2027, la più favorevole tra Washington e Memphis nel 2024 e la più favorevole tra Washington e Golden State nel 2025) e a un compenso di 5.78 milioni di dollari in cambio di Jahlil Okafor e Sekou Doumbouya. Uno scambio fatto soprattutto per motivi di salary cap: con questa mossa i Nets alleggeriscono di 47 milioni il loro monte salari e soprattutto l’esorbitante luxury tax che dovranno pagare, liberandosi di un giocatore di cui non avevano più bisogno. Sopratutto, evitando il buyout o il taglio i Nets hanno migliorato la loro situazione negli anni a venire, altrimenti avrebbero impegnato quasi 4 milioni di dollari "morti" per i prossimi cinque anni — quando entrerà in gioco anche la repeater tax, rendendo ancora più costosa la squadra a disposizione di coach Nash. Non è chiaro invece cosa ne sarà di Okafor e Doumbouya: il primo sarebbe stato probabilmente tagliato dai Pistons prima della stagione, mentre il secondo — visto che non ha ancora compiuto 21 anni — potrebbe rimanere. Nel frattempo i Nets hanno tagliato Alize Johnson, per il quale non avevano più spazio a roster.