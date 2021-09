Provino con Houston per Ellis: “Datemi una chance”

Se Monta Ellis firmasse oggi con i Los Angeles Lakers, sarebbe a malapena il quinto giocatore più anziano presente a roster, più vecchio di qualche giorno rispetto ai 35 anni e 267 giorni di Dwight Howard. L’ex giocatore NBA compirà 36 anni il prossimo 26 ottobre, e in questa estate sta provando a tornare nella lega che ha lasciato quattro anni fa. Dopo il provino tenuto per i Dallas Mavericks insieme a Isaiah Thomas e Lance Stephenson, Ellis ne ha fatto un altro con gli Houston Rockets, un’altra squadra del Texas dove è rimasto a vivere dopo l’addio agli Indiana Pacers. Dai quali riceve ancora oggi 2.25 milioni di dollari dopo che il suo contratto da 11.2 milioni è stato tagliato e spalmato su cinque stagioni, ma non è per i soldi che sta cercando di rientrare nella lega. “Il Monta Ellis del 2017 aveva un sacco di cose nella sua testa che hanno cominciato a intaccarlo anche nel fisico” ha detto, parlando di sé come sempre in terza persona con Empire Sports Media. “È uno dei motivi per cui mi sono allontanato dal basket: non è che non fossi in grado di giocare [aveva ancora 31 anni, ndr], ma sentivo che la mia salute mentale doveva avere la precedenza, e la mia famiglia e i miei figli avevano bisogno di me. Io non ho mai avuto una figura paterna nella mia vita, tenere in equilibrio la paternità e la mia vita professionale era complicato”.