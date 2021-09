A seguito dello scambio che lo ha mandato a Washington — e non a Sacramento come si aspettava —, Kyle Kuzma ha avuto solo parole di affetto per LeBron James e per i Los Angeles Lakers: “Non provo ancor rancore per loro, pochi giorni dopo lo scambio eravamo insieme a passare il tempo. I Lakers sono stati la mia famiglia fin dall’inizio e continuano a esserlo, tutti mi hanno fatto gli auguri per il futuro”

Normalmente un giocatore quando viene scambiato per la prima volta non la prende bene, specie se è molto giovane. È normale avere un certo senso di rivalsa nei confronti di chi ti ha scaricato, volendo dimostrare che si sono sbagliati nel non credere in te. Non sembra essere questo il caso di Kyle Kuzma, o almeno non a giudicare dalle sue parole: ospite nel programma No Chill di Gilbert Arenas, all’ex ala dei Los Angeles Lakers è stato chiesto se provasse del rancore nei confronti di LeBron James o della squadra per come erano andate le cose, scambiandolo agli Washington Wizards (anche se lui si aspettava di andare a Sacramento): “Nessuna animosità o rancore, i rapporti sono rimasti certamente ottimi” ha detto senza esitazione. “Due giorni dopo essere stato scambiato eravamo ancora insieme a passare il tempo [con LeBron, ndr]”.