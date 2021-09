Ospite nel programma di Gilbert Arenas, l’ex giocatore dei Los Angeles Lakers ha rivelato la verità su quanto accaduto durante il mercato, con lo scambio saltato per andare a Sacramento e il passaggio agli Washington Wizards. "La trade per Buddy Hield era fatta, quando è saltata sono rimasto shockato. Sarebbe stato bello andare lì, ma con Bradley Beal sono in una situazione migliore"

Uno dei grandi "what if" dell’ultima estate di mercato riguarda lo scambio saltato tra i Los Angeles Lakers e i Sacramento Kings, un accordo inizialmente annunciato da un insider decisamente ben informato come Adrian Wojnarowski di ESPN e poi precipitosamente rimangiato da tutte le parti coinvolte. Eppure lo scambio era fatto, come ha rivelato Kyle Kuzma — che sarebbe dovuto andare a Sacramento insieme a Montrezl Harrell in cambio di Buddy Hield. "Sono rimasto shockato perché pensavo che sarei finito a Sac" ha detto nel programma di Gilbert Arenas. "Lo scambio per Buddy Hield era fatto. Nella mia testa mi stavo già dicendo: 'Ok, sono a Sacramento, è un volo di 45 minuti per Los Angeles, la Napa Valley è vicina, non è una brutta situazione'. Poi dal nulla mi hanno detto: 'Vai a Washington'"