È passato ormai più di un mese dall’ultima partita disputata da Nico Mannion con la nazionale, il quarto di finale delle Olimpiadi perso contro la Francia. Eppure potrebbero passarne ancora diversi prima di vederlo impegnato con la sua nuova squadra, la Virtus Bologna. Il playmaker italo-americano, infatti, in Giappone si è procurato un’infezione intestinale che, diagnosticata in ritardo e inizialmente trascurata in un periodo di vacanze negli USA, gli ha fatto perdere tra i 10 e gli 11 chili, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Un drastico calo di peso constatabile anche da una foto che lo ritrae a bordo campo prima dell’amichevole delle V Nere contro Brindisi, in cui appare con un tono muscolare decisamente inferiore rispetto a Tokyo. Secondo quanto riferito dalla squadra Mannion ha già recuperato quattro dei 10 chili persi e il suo reinserimento in squadra è previsto tra 2-3 settimane, ma ovviamente avrà bisogno di tempo per ritrovare la miglior condizione atletica — e per questo la squadra campione d’Italia ha messo sotto contratto un ex giocatore NBA come Ty-Shon Alexander, passato lo scorso anno a Phoenix per 15 partite senza lasciare traccia. La NBA è anche l’obiettivo di Mannion, che ha deciso di lasciare i Golden State Warriors per avere un contratto garantito in Europa, ma con il sogno di tornare negli States per giocarsi di nuovo le proprie chance nel prossimo futuro. Prima però bisogna ritrovare i muscoli perduti e riassaggare il campo il prima possibile, lasciandosi alle spalle questa brutta esperienza.