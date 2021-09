Quando nell’estate del 2019 DeAndre Jordan ha firmato un quadriennale da 40 milioni di dollari complessivo, in molti la ritenevano una sorta di “tassa” da pagare per i Brooklyn Nets per avere Kyrie Irving e Kevin Durant in squadra. Dopo due anni in cui Jordan ha visto sempre meno spazio in campo, però, tutte le parti in causa hanno trovato il modo di chiudere il loro rapporto, con i Nets che hanno ceduto Jordan ai Detroit Pistons e il lungo che ha accettato di rinunciare a 4 milioni di dollari pur di potersi liberare con il buyout, firmando poi al minimo salariale con i Los Angeles Lakers. "Kyrie Irving e Kevin Durant? Ah no certo, adesso non siamo più amici…" ha detto Jordan sul suo passaggio ai “rivali” gialloviola, con le due squadre indicate come favorite per incontrarsi alle finali NBA. Jordan si è fatto poi ovviamente una grossa risata: "Eravamo amici prima della pallacanestro e lo resteremo anche dopo aver finito di giocare. Ma alla fine tutti noi volevamo essere felici: per me è molto importante essere in grado di competere in campo e loro lo hanno capito. Sono miei fratelli al di là del basket, perciò essere compagni di squadra o no non avrà alcun impatto sul nostro rapporto".