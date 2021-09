Dopo le parole incendiarie di Charles Barkley nei confronti di Ben Simmons, anche Shaquille O’Neal ha voluto mandare un messaggio decisamente chiaro nei confronti dell’australiano che ha deciso di lasciare i Philadelphia 76ers, facendo trapelare di non voler prendere parte al training camp pur di forzare la cessione. " Ho una cosa da dire a Ben Simmons: non sei così forte " ha detto nel suo podcast, nel quale era presente anche lo stesso Barkley insieme a Spice Adams e Nischelle Turner. "Vuoi essere forte in questa lega o vuoi essere grande? Ecco, tu non sei grande. E per arrivare al livello successivo devi esserlo. E per esserlo devi lavorare sul tuo gioco . Non mettere foto su Instagram della tua Ferrari o dell’attrice con cui stai uscendo. Quando giochi per città dure come Philadelphia, Boston, L.A. o Miami, non gliene frega niente a nessuno di quelle robe . Vogliono che ti presenti, lavori duro e giochi duro".

Shaq è andato ancora più pesante citando un aneddoto personale: "Ero presente a gara-6 contro gli Atlanta Hawks, quando non guardava nemmeno verso il canestro. Da ex giocatore la prima cosa che faccio è guardare negli occhi un giocatore, e lui era terrorizzato — non di giocare, ma di subire fallo e dover andare in lunetta. Ma se lo deve scordare. So che tanti follower gli scrivono ogni giorno quanto è forte, ma deve ascoltare quello che gli diciamo noi vecchi: non sei così forte. E se non ti piace, fai quello che devi per smentire me e Charles. Ma ripeto quello che ho detto: non sei così forte". Quando l’altro membro del podcast, Adams, ha citato i video estivi in cui Simmons tira con scioltezza da tre punti, Barkley ha ripreso la parola per fermarlo subito: "Vivo a Philadelphia durante l’estate e questo è il terzo anno in fila in cui escono video del genere: ormai non ci casco più" ha detto tra le risate dei presenti.