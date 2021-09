Il puzzle di suggestioni e di indizi è facile da comporre e porta alle indicazioni del Boston Globe riguardo a un possibile passaggio di Zach LaVine dai Bulls ai Celtics la prossima estate. Il primo tassello è legato alla medaglia d’oro conquistata qualche settimana fa da Team USA, con LaVine e Tatum protagonisti in campo uno di fianco all’altro (anche se a tirare la carretta e fare la differenza c’ha pensato soprattutto Kevin Durant, ma quello non è sul mercato). Secondo tassello: l’All-Star dei Bulls è in scadenza, ultimo anno di contratto con Chicago che spera di essere competitiva quest’anno e di convincere così l’ex giocatore dei T’Wolves a restare. La certezza, a prescindere dai risultati di squadra, è che LaVine chiederà certamente un rinnovo al massimo salariale la prossima estate. Per farlo ha cambiato agente e ha scelto di affidarsi alla Klutch Sports, nota negli ultimi anni per aver spinto i suoi giocatori a massimizzare il proprio potenziale economico: come? Puntando su squadre vincenti, cercando di portare gli atleti a giocare assieme ad altre star. Sì, era esattamente il terzo indizio che mancava per costituire una prova: per Gary Washburn potrebbe accadere tra qualche mese, l’obiettivo è fissato ma le cose probabilmente cambieranno altre cento volte nelle prossime settimane.