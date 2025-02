Da una parte c’è Joel Embiid e la sua volontà di giocare sul dolore per provare a dare una mano alla squadra, dall’altra c’è una stagione che per Philadelphia sembra ormai aver perso qualsiasi possibilità di vivere una svolta positiva. In mezzo ci sono i trattamenti di tipo contenitivo a cui lo staff medico dei Sixers ha sottoposto il giocatore durante le ultime settimane, senza però ottenere alcun risultato in riferimento al ginocchio sinistro . Anzi, il ginocchio, nonostante le iniezioni a cui, stando alle fonti citate da ‘ESPN’, sarebbe stato sottoposto si sarebbe ulteriormente gonfiato dopo la partita giocata, e persa, contro Brooklyn sabato notte . La presenza del camerunese nella partita in programma questa notte contro Chicago , quindi, sembra in fortissimo dubbio e la gara contro i Nets , che è stata solamente la 19^ della stagione di Embiid , potrebbe rivelarsi anche l’ultima della regular season 2024-25 .

Una decisione da prendere ora

Sempre secondo ‘ESPN’, i Sixers, il giocatore e lo staff medico della franchigia avrebbero in programma nuovi test clinici durante il corso della settimana e, una volta ottenuti i risultati delle analisi effettuate, le parti di dovrebbero ritrovare per discutere come procedere. Embiid, peraltro, ha già più volte paventato pubblicamente di non escludere il ricorso ad una nuova operazione chirurgica che, si spera, possa risolvere in maniera definitiva la problematica al ginocchio. La stella di Philadelphia, che in questi mesi ha sofferto anche di un problema al piede sinistro, arriva già da una stagione, quella 2023-24, in cui aveva totalizzato solo 39 presenze, mentre in quella ancora in corso non è mai riuscito a tornare nemmeno lontanamente ai livelli di gioco che gli erano valsi il premio di MVP nella primavera del 2023. E con i Sixers ormai lontano anche dalla zona play-in a Est, l’idea potrebbe essere quella di chiudere già qui la regular season e pensare già al possibile riscatto dal prossimo autunno.