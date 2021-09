Un altro nome venuto fuori dal passato, un nuovo volto che si aggiunge ai tanti associati ai Lakers e agli ultimi due posti nel roster che la squadra di Los Angeles deve ancora decidere come riempire. Kenneth Faried: è lui il giocatore su cui la dirigenza gialloviola ha posato gli occhi e quello che hanno deciso di osservare nei prossimi giorni durante le sessioni di allenamento in palestra, valutando poi in un secondo momento se offrirgli o meno un contratto e maggiore spazio nelle prossime settimane. Nonostante i 32 anni da compiere a novembre infatti non siano un’età proibitiva per un giocatore NBA, quella di Faried è stata una carriera costellata da continui alti e bassi, con l’ultima partita ufficiale nella lega disputata nell’aprile 2019 con la maglia degli Houston Rockets in semifinale playoff. L’anno successivo è volato in Cina per far parte del roster dello Zhejiang Lions, scendendo in campo soltanto sette volte prima di tornare a essere un free agent e non riuscire a convincere nessuna squadra NBA a metterlo sotto contratto. Gli ultimi ad averci provato sono stati i Portland Trail Blazers: tre partite di Summer League due settimane fa, viaggiando a 5.7 punti e 8.3 rimbalzi di media, tirando però con un misero 39% dal campo. Un dettaglio che potrebbe fare la differenza però è Bill Duffy - l’agente di Faried che è anche quello di Anthony, da poco arrivato a Los Angeles: magari attraverso la sua intermediazione l’ex Nuggets potrebbe ritagliarsi un posto nel roster gialloviola.