L’ex All-Star degli Wizards e la franchigia texana, di comune accordo, hanno deciso di separare nel minor tempo possibile le loro strade: Wall infatti non vuole un ruolo da riserva in una squadra che intende puntare su Kevin Porter Jr. e Jalen Green. Complesso però mettere in piedi uno scambio, visto il maxi contratto da 91 milioni nei prossimi due anni di Wall e l’intenzione dei Rockets a non rinunciare alle future scelte al Draft

Gli Houston Rockets e John Wall hanno deciso in maniera comune di lavorare per cercare nelle prossime settimane una nuova destinazione per la point guard ex-Wizards, con la squadra texana ormai impegnata a (ri)costruire il gruppo e il proprio futuro partendo da Kevin Porter Jr. e Jalen Green come backcourt titolare. Una coppia giovane (rispettivamente, 20 e 18 anni) che lascerebbe Wall senza un posto da titolare in quintetto: a 31 anni, il cinque volte All-Star reduce da diversi infortuni, non vuole dunque proseguire la sua avventura a Houston, convinto al pari dello staff tecnico dei Rockets che un ruolo d’impatto in uscita dalla panchina non sia l’ideale in questa fase della sua carriera.