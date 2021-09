“Buoni progressi”: dopo due anni d’assenza e la rottura del tendine d’Achille, tocca accontentarsi anche di questo per sperare in un rapido ritorno sul parquet di Klay Thompson - il giocatore che gli Warriors attendono da quando Golden State è stata costretta ad arrendersi agli infortuni e ai Raptors alle Finals NBA 2019. Una lenta ripresa che gli permetterà di prendere parte al training camp, almeno alla parte controllata di lavoro, mentre nel comunicato ufficiale della squadra di San Francisco non ci sono riferimenti a una possibile data per il ritorno in campo. Per quella toccherà aspettare, con ESPN che già nelle scorse settimane aveva ipotizzato un rientro sul parquet a cavallo delle partite di Natale. Oltre all’All-Star e a uno dei migliori tiratori della storia del gioco, gli Warriors stanno aspettando anche il ritorno in campo di James Wiseman - seconda scelta assoluta al Draft 2020, alle prese con i problemi al menisco e tornato a fare lavoro individuale sul parquet. Potrà dedicarsi soltanto a quello al momento, visto che non ha ancora avuto l’ok per tornare a saltare - passaggio cruciale nel percorso di ripresa. Dopo la rottura del tendine lo scorso 10 aprile, Wiseman non sarà a disposizione non solo per l’inizio della stagione, ma rischia di complicare il suo lavoro nel corso di tutta la prossima regular season. Non una buona notizia per la squadra che, a oggi, spende di più in contratti e continua a rimandare il ritorno al vertice in NBA.