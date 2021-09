Tre contratti non garantiti per tre giocatori con caratteristiche diverse che proveranno a convincere Steve Kerr e tutto lo staff tecnico (che ha scelto di non puntare su Isaiah Thomas): non un vice Steph Curry, ma un giocatore di stazza e versatile soprattutto in difesa. Anche perché il sostituto del n°30 gli Warriors potrebbero averlo già in casa

La corsa per accaparrarsi il 15° e ultimo posto a disposizione nel roster degli Warriors è fissata: Langston Galloway, Jordan Bell e Avery Bradley hanno accettato un contratto non garantito da parte di Golden State per partecipare al training camp delle prossime settimane. Tre veterani, o giocatori quantomeno esperti, con caratteristiche diverse, che vanno ad aggiungersi ai contratti non garantiti di Gary Payton II e di Mychal Mulder - portando a cinque il numero dei giocatori che cercano garanzie per i prossimi mesi in casa Warriors. A rimanere fuori dalla contesa invece è stato Isaiah Thomas, che nei giorni scorsi si era allenato davanti allo staff della squadra di San Francisco, mettendo in mostra per alcuni momenti le sue doti di realizzatore che hanno fatto la fortuna dei Celtics qualche anno fa. Lampi di talento che tuttavia non permettono di superare quei dubbi sulla tenuta difensiva: mancanze che hanno portato gli Warriors a optare per un giocatore di maggiore stazza fisica e versatilità, anche a costo di rinunciare al playmaking e al talento realizzativo.