Quando torna Kawhi? I Clippers hanno un piano

Dopo la miglior stagione nella storia della franchigia a livello di risultati, i Clippers sono pronti a tornare in campo per dare il via al training camp: anche Kawhi Leonard raggiungerà i compagni a San Diego, ma non prenderà parte al lavoro in campo e in palestra. A seguito dell’intervento al crociato del ginocchio destro di metà luglio, è comparso in discrete condizioni a seguire a bordocampo le partite di Summer League qualche settimana fa. Le speculazioni sono subito iniziate: quanto tempo ci vorrà per tornare sul parquet? Quando si parla di infortuni bisogna sempre andare con i piedi di piombo con Kawhi: “Il suo è un problema grave, richiede una riabilitazione significativa. Leonard è un atleta diverso dagli altri, in grado di affrontare al massimo ogni tipo di lavoro in palestra, potrà cercare di accelerare il più possibile, ma sa che ci vorrà del tempo. Tanto tempo”. Le parole di Lawrence Frank lasciano poco spazio ai dubbi: quel tipo di infortunio richiede un lavoro che va dagli otto mesi fino ad arrivare a un anno lontano dal basket giocato. Impossibile vedere in campo Kawhi prima di marzo e, probabilmente, potrebbe decidere di restare fuori per il resto della stagione. I Clippers non lo hanno ancora ufficialmente dichiarato fuori fino al 2022, perché sperano in realtà di conquistare i playoff anche senza di lui per poi provare, nel caso serva, a ributtarlo nella mischia nel momento decisivo della stagione. Andranno davvero così le cose? Staremo a vedere nelle prossime settimane.