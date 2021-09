Si fa presto a dire "Big Three". Nella storia della NBA ci sono stati tanti "terzetti di stelle" assieme nelle stesse squadre, da quelli storici degli anni '80 (Magic, Kareem e Worthy ai Lakers, Bird-Parish-McHale ai Celtics) a quelli più recenti come Pierce, Allen e Garnett a Boston e James-Wade-Bosh a Miami. I nuovi Big Three dei Los Angeles Lakers formati da LeBron, Anthony Davis e Russell Westbrook hanno però già trovato un modo per differenziarsi dagli altri, trovando un soprannome tanto semplice quanto azzeccato: 360°. Un nickname dato dalla giustapposizione dei numeri di AD (il 3), di LBJ (il 6, a cui è tornato dopo gli anni di Miami) e di Russ (il suo iconico numero 0), come si vede anche da un video pubblicato sui social dalla franchigia gialloviola. Durante i classici shooting fotografici del Media Day, infatti, si vede LeBron intento a "dirigere" Davis alla sua destra e Westbrook alla sua sinistra, così che scattando la foto si possano leggere i tre numeri in ordine per formare il soprannome, simbolo della completezza del loro talento e delle loro capacità in campo (appunto, a 360 gradi). Porterà anche fortuna? Il primo appuntamento per vederli assieme è fissato per domenica sera alle 21.30 in diretta su Sky Sport NBA contro i Brooklyn Nets, che dal canto loro schierano Kevin Durant, Kyrie Irving e James Harden - in uno scontro che potrebbe essere anche un preludio alle Finals 2022.