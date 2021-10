Tre nuovi Lakers hanno già impressionato LeBron

Il training camp dei Los Angeles Lakers era già cominciato in maniera non ufficiale a Las Vegas la scorsa settimana , organizzato nientemeno da LeBron James per cominciare a legare prima del ritrovo ufficiale a El Segundo. E i primi due giorni di allenamenti con 11 nuovi giocatori rispetto alla passata stagione hanno già dato ottime risposte al Re : “L’energia è diversa. Lo scorso anno la bolla ci ha tolto davvero tutto, eravamo spenti dopo aver lasciato quel posto … Non abbiamo avuto l’opportunità di staccare mentalmente. Quest’anno invece si nota che c’è un altro livello di energia”. E che gli allenamenti sono stati intensi si è notato soprattutto dal tono di voce roco di James , che faticava a parlare : “È evidente che ho gridato un po’ negli ultimi due giorni, cercando di implementare certe cose. La mia voce sta peggiorando, ma è un buon segno ”. Tra i giocatori che lo hanno impressionato di più ce ne sono tre in particolare che hanno catturato la sua attenzione: “ K. Nunn, Bazemore e DJ [DeAndre Jordan] stanno giocando dell’ottima pallacanestro per noi e stanno imparando il nostro sistema molto in fretta . Dobbiamo continuare a costruire le giuste abitudini, enfatizzare quello che vogliamo fare in attacco e in difesa e costruire una cultura di squadra”.

Westbrook impressiona Vogel, Melo "non sbaglia mai"

Tra i giocatori indicati da James non c’è Westbrook, ma solo perché “non mi sta mostrando niente che non sapessi già. È un agonista incredibile e un grande compagno di squadra, oltre che un ottimo comunicatore” ha sottolineato il Re. Coach Frank Vogel invece è stato più esplicito nell’elogiare il nuovo numero zero: “La sua velocità, non solo in campo aperto ma anche nelle penetrazioni al ferro è davvero qualcosa di diverso da vedere così da vicino tutti i giorni. Penso che i tifosi dei Lakers saranno elettrizzati dal vederlo in gialloviola”. Vogel ha detto che non ci saranno decisioni sul quintetto base fino alle ultime due partite di pre-season, e i voti di fiducia di James nei confronti di Bazemore e Jordan potrebbero indicare un possibile ruolo da titolari al fianco dei nuovi “360°”, ma c’è anche un altro giocatore che ha catturato l’attenzione di Rajon Rondo: “Da quando è arrivato qui credo che Carmelo Anthony non abbia ancora sbagliato un tiro”. Insomma, la rotazione è lunga, ma se i Lakers vogliono arrivare fino in fondo devono per forza contare su tutti.