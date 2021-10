Ogni giorno che passa la situazione legata a Ben Simmons si fa sempre più ingarbugliata . Dopo le parole pesantissime di Joel Embiid nei suoi confronti, ora anche la franchigia ha usato la carta più forte a sua disposizione: quella dello stipendio . Nel contratto dell’australiano — firmato nel 2019 per un totale di 177 milioni di dollari in cinque anni — è infatti specificato che il pagamento dello stipendio non segue le regole classiche (i giocatori normalmente NBA vengono pagati ogni 15 giorni) ma in quattro tranche da 25% l’una, che in questa stagione equivale a 8.25 milioni di dollari . Simmons ha già ricevuto una prima parte del compenso per il 2021-22 lo scorso 2 agosto, ma il secondo previsto per la giornata di ieri è stato trattenuto dalla franchigia e messo in un conto a parte , dal quale verranno dedotte tutte le multe che Simmons ha già accumulato (per aver saltato il Media Day e per tutti gli allenamenti) e soprattutto che accumulerà (perdendo circa 227.000 dollari per ogni gara di regular season saltata). L’australiano ovviamente riceverà i soldi rimanenti nel conto quando tornerà a disposizione dei Sixers quantomeno presentandosi a Philadelphia, oppure quando verrà scambiato - ma probabilmente dalla squadra in cui andrà.

Cosa può sbloccare la situazione Ben Simmons

approfondimento

Embiid spara a zero su Simmons: "Irrispettoso"

Simmons era al corrente delle ripercussioni a cui sarebbe andato incontro scegliendo di mantenere una linea così dura nei confronti della franchigia, e da quello che traspare sembra che la decisione non abbia modificato la sua volontà di andarsene il più in fretta possibile. “Teniamo duro fino alla fine” hanno detto le persone vicine a lui a ESPN, anche se secondo Jake Fischer di Bleacher Report alcuni in giro per la lega sono convinti che possa presentarsi a breve in Pennsylvania, salvo sostenere di essere infortunato e di non poter scendere in campo per i Sixers — recuperando così i soldi trattenuti, ma senza dover giocare per la franchigia con cui ha chiuso i rapporti. Si tratta in ogni caso di una situazione senza precedenti: il pagamento dello stipendio è considerato sacro nei circoli NBA e un punto di conflitto dal quale non si torna indietro, anche se i Sixers — secondo quanto scritto nel contratto collettivo firmato dalla NBA e dall’Associazione Giocatori — non hanno infranto nessuna regola. Fino a quando non sarà concretizzato uno scambio (ma le trattative sembrano essersi arenate), ora sta a Simmons decidere se continuare a perdere soldi pur di non rientrare a Philadelphia o se tornare sui suoi passi.