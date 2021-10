Zion Williamson è stato uno dei volti principali di questo inizio di stagione. Non solo per la sorprendente notizia dell’operazione al piede alla quale si è sottoposto in estate, di cui non erano trapelati dettagli fino al Media Day di inizio settimana, ma anche per le tante voci su un suo possibile addio a New Orleans — complice un rapporto complicato tra la sua famiglia e la dirigenza. Ogni volta che ha parlato, però, Williamson ci ha tenuto a spegnere ogni voce sul nascere , ribadendo di voler rimanere a New Orleans: " Amo questa città, tutti quelli che mi conoscono lo sanno bene . Si adatta bene alla mia personalità: sono un ragazzo che tiene il basso profilo, perciò sto bene qui" ha detto a SiriusXM Radio.

Williamson e i playoff: "Non voglio più saltarli"

Williamson ha ammesso di essersi infortunato in estate per aver "spinto troppo" in allenamento, procurandosi una frattura al piede appena prima della Summer League. Il motivo? La voglia di arrivare ai playoff: “Guardarli dalla tv è stata una sensazione orribile. Ogni volta che vedevo una partita mi dicevo: ‘Lì dovremmo esserci noi’. So che ci possiamo arrivare quest’anno e non succederà più di guardarli da fuori. Quando ho cominciato ad allenarmi ogni ripetizione l’ho presa sul personale. Come a dire: ‘Quest’anno nulla può impedirci di arrivare ai playoff’. Perciò farò tutto ciò che è in mio potere per riuscirci, dimostrando ai miei compagni che sono pronto a mettermi al lavoro”. La stella dei Pelicans, che lo scorso anno ha conquistato il primo All-Star Game in carriera, ne fa anche una questione di percezione: “Voglio essere conosciuto come un giocatore vincente, come uno che trascina gli altri alla vittoria. E poi la città se lo merita, ci sono grandi tifosi che aspettano solo un motivo per essere coinvolti al 100%. Voglio poter dire di aver fatto questo per la città di New Orleans”.