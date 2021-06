Due anni in fila - i primi di Zion Williamson nella NBA - senza playoff e due allenatori licenziati, prima Alvin Gentry (al termine della stagione 2019-20) e ora Stan Van Gundy (dopo solo il primo di quattro anni di contratto). Ce n'è abbastanza per pensare che la situazione in casa Pelicans sia tutt'altro che allegra, ma le voci che arrivano dalla Louisiana parlano di problemi ben maggiori attorno alla franchigia. Il primo: familiari e amici, ovvero la cerchia più stretta attorno a Zion Williamson, non sarebbero soddisfatti dell'attuale gestione dell'ex superstar di Duke, e sempre più interessati a esplorare eventuali situazioni alternative per il proseguio della carriera NBA dell'ex prima scelta assoluta. Williamson non può diventare free agent prima dell'estate 2023 (e lo sarà nella modalità restricted, permettendo cioè a New Orleans di pareggiare ogni eventuale offerta nei suoi confronti) e quindi a breve è difficile immaginarsi il futuro del giocatore lontano dalla Louisiana. Al termine della prossima stagione, anzi, i Pelicans potrebbero offrire a Zion un'estensione contrattuale al massimo salariale, e la speranza della franchigia è che la prossima stagione sia un successo tale da convincere il giocatore già nell'estate 2022 a mettere radici a New Orleans. Anzi, a New Orleans o in un'altra città d'America dove potrebbero a breve giocare i Pelicans. Che al momento sono vincolati alla città della Louisiana soltanto fino al 2024 e la proprietà - nella persona di Gayle Benson, vedova dell'ex marito Tom - condivide anche la proprietà dei Saints della NFL, il vero "core-business" in uno stato che vive principalmente per il football americano. Per questo, anche se l'orizzonte temporale discusso è quello "del prossimo decennio", New Orleans è una delle città sempre più citate quando si parla di possibili relocation nel futuro NBA. Le città pretendenti a una squadra NBA non mancano (le solite Seattle o Las Vegas in pole position, ma anche piazze come Louisville o Kansas City potrebbero avanzare pretese) e anche se per il momento i Pelicans non risultano in vendita, Benson potrebbe prima o poi scegliere di rinunciare ai Pelicans, concentrarsi sui Saints e lasciare la franchigia libera di abbandonare New Orleans.