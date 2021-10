Non inizia nel modo migliore la stagione dei gialloviola, che perdono subito un pezzo importante della loro rotazione per almeno due mesi. Solo allora, infatti, Ariza verrà rivaluto dal team medico della squadra dopo l'operazione alla caviglia destra necessaria per guarire il problema che lo stava tenendo lontano dal parquet

I Lakers hanno ancora nella testa le 36 gare saltate lo scorso anno da Anthony Davis e le 27 da LeBron James, assenze che hanno fatto deragliare i sogni di gloria della stagione 2020-21. Sembra che quella 2021-22 non si apra in maniera migliore, visto che il dolore alla caviglia destra che finora ha sempre tenuto il neo-acquisto Trevor Ariza lontano dal parquet ha richiesto che lo stesso giocatore finisse sotto i ferri per un'operazione che gli impedirà il ritorno in campo prima di due mesi. Come già fatto notare da coach Frank Vogel nei giorni scorsi, si è trattato di una condizione già preesistente, e non di un infortunio riportato dal giocatore nei primi allenamenti in maglia Lakers. Quei Lakers che lo stesso Ariza ha aiutato a raggiungere il titolo NBA nel 2009, e che ora lo hanno rivoluto per assicurare tiro da tre punti e difesa, oltre a tutta l'esperienza di un veterano molto amato in città, visti anche i suoi trascorsi al college a UCLA.