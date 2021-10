Durant si autodefinisce "forse ingenuo" ma professa una certa fiducia sulle chance che il suo compagno di squadra possa far parte, in un modo o nell'altro, del progetto Nets per la stagione alle porte. "Kyrie è un giocatore speciale, lo vogliamo con noi: ma se così non fosse, 'next man up': possiamo ancora costruire qualcosa di speciale"

Se a Brooklyn, come riportato ieri, sembrano perdere fiducia nella possibilità che Kryie Irving sia a tutti gli effetti - 82 partite su 82 - un membro dei Nets, c'è un giocatore del roster di Steve Nash (e un giocatore importante...) che ancora non vuole arrendersi all'eventualità. Anzi. "Io continuo a vedere Kyrie come una parte importante di questa squadra", ha fatto sapere Kevin Durant. "Forse sono solo ingenuo, ma questa è la mia sensazione. Voglio che faccia parte di questo gruppo, perché è un giocatore davvero speciale e tutti noi vorremmo averlo al nostro fianco", ha insistito il n°7 dei Nets, l'altra metà del duo che lo scorso anno a Brooklyn hanno prontamente ribattezza "7 Eleven" (come la famosa catena di mini-market americana), dai loro due numeri di maglia. Poi però Durant è ovviamente consapevole anche dell'eventualità contraria, e la affronta con fatalismo: "Molti aspetti sono fuori dal nostro controllo e anche se questo non vuole assolutamente direi che non voglio Kyrie in campo la verità è che in questo sport vale la regola del 'next man up': se un giocatore non può giocare, se ne fa avanti un altro e si va con lui". Se i Nets dovessero presentarsi al via senza Irving (o con un Irving a mezzo servizio), "la fiducia che abbiamo in noi stessi all'interno di questo spogliatoio ci dice che possiamo comunque costruire qualcosa di speciale. Al momento Kyrie è alle prese con qualcosa di molto personale e finché le cose stanno così noi dobbiamo concentrarci solo su chi è in palestra ogni giorno".