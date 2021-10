In due città (New York e San Francisco) i giocatori NBA non vaccinati con ogni probabilità non effettueranno neppure la trasferta - le leggi locali impediscono loro di entrare in palestra o all'arena, rendendo per cui di fatto inutile la loro presenza al seguito della squadra. A Toronto, invece - come in tutte le altre città NBA - anche chi non si è vaccinato può scendere in campo, soggetto però a regolamenti ben più restrittivi emanati ad esempio dalla lega stessa (tamponi quotidiani, anche due al giorno quando è in calendario una partita; distanza di sicurezza su aerei e bus coi compagni di squadra; distanza in spogliatoio dagli altri giocatori; divieto di consumare i propri pasti nella stessa sala dei compagni vaccinati). A questa serie di limitazioni, si aggiungono ora quelle emanate dal governo canadese, che per i soggetti non vaccinati prevede - attraverso il Canada's Quarantine Act - limitazioni davvero severe e, soprattutto, sanzioni pesantissime in caso di mancata osservazione della legge.