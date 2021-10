WNBA: Chicago sbanca Phoenix e si prende gara-1

Guidate dai 21 punti di Kahleah Copper e dall’esperienza di Candace Parker, Chicago ha vinto gara-1 sul campo di Phoenix portandosi in vantaggio nella serie finale della WNBA, da giocare al meglio delle cinque partite. Alle padrone di casa non sono serviti i 20 punti di Brittney Griner e i 17 di Diana Taurasi, pagando le fatiche della semifinale contro Las Vegas di due giorni fa. Le Finals della WNBA sono in diretta sui canali di Sky Sport

Sono cominciate le Finals della WNBA ed è già saltato il fattore campo. Le Chicago Sky, infatti, hanno vinto gara-1 sul campo delle Phoenix Mercury , portandosi in vantaggio nella serie al meglio delle cinque gare che assegnerà il titolo WNBA nel 25° anniversario della nascita della lega professionistica femminile. A guidare le Sky sono stati i 21 punti di Kahleah Copper, i 18 di Allie Quigley e la doppia doppia da 12 punti e 11 assist di Courtney Vandersloot, anche se tutte hanno sottolineato l’importanza avuta dalla veteranissima Candace Parker, autrice di 16 punti con 8 rimbalzi e 7/10 al tiro . "Tutte all’inizio avevamo le farfalle nello stomaco, tranne Candace" ha spiegato Copper. "È stata lei a calmarci". Dopo un inizio complicato, le Sky hanno preso il controllo della partita con un parziale di 21-2 nel secondo quarto , tirando con il 53% dal campo e gestendo ogni tentativo di rimonta delle padrone di casa, arrivate al massimo a -8 nell’ultimo quarto. Le Mercury hanno pagato le fatiche della semifinale contro Las Vegas di due giorni prima , vincendo gara-5 in trasferta e avendo pochissimo tempo per prepararsi. "Non voglio cercare scuse, ma eravamo affaticate mentalmente prima ancora che fisicamente " ha detto l’allenatrice Sandy Brondello.

Il weekend pieno di eventi di Diana Taurasi

Brittney Griner è stata la miglior realizzatrice tra le padrone di casa con 20 punti, seguita dai 17 della 39enne Diana Taurasi — che ha avuto un weekend piuttosto movimentato. Prima ha deciso la sfida con Las Vegas segnando 14 dei suoi 24 punti nell’ultimo quarto, dopodiché è tornata a casa per assistere sua moglie Penny Taylor (anche ex compagna di squadra) per la nascita della loro figlia, quindi prima della palla a due di gara-1 è stata premiata come miglior giocatrice dei primi 25 anni di storia della WNBA. "Sono stati un paio di giorni piuttosto densi di eventi" ha detto. "Quello che abbiamo fatto a Las Vegas non è stato per niente facile, ma siamo riusciti a uscirne con una vittoria. Poi tornando a casa ovviamente ho trovato la miglior vittoria di sempre, una figlia in salute e una moglie in salute". Gara-2 è prevista sempre a Phoenix nella notte tra mercoledì e giovedì, in replica giovedì alle 6.30 su Sky Sport NBA (canale 209).