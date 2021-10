La squadra di Los Angeles corre ai ripari dopo gli infortuni di Ariza e Horton-Tucker, aggiungendo alla rotazione il sesto “ex” tornato in squadra in questa lunga off-season: Avery Bradley può dare una mano in difesa - già conosce gli schemi di coach Vogel - e una scossa a livello di energia a una squadra che avrà molto lavoro da fare per trovare la giusta chimica nelle prossime settimane

I Lakers riportano indietro un altro giocatore già passato da Los Angeles negli anni scorsi e utile nella stagione che ha poi condotto i gialloviola alla conquista del titolo NBA del 2020 nella bolla di Orlando: Avery Bradley, tagliato dagli Warriors al termine della preseason, è stato messo sotto contratto dai Lakers che allungano così la rotazione e la batteria di veterani a disposizione di coach Frank Vogel. Un accordo non garantito che ben racconta la necessità dei gialloviola di trovare alternative sul perimetro (in difesa e non solo) alle assenze degli infortunati Trevor Ariza e Talen Horton-Tucker. Nella stagione 2019-20, Bradley chiuse con quasi nove punti di media nelle 49 partite di regular season disputate, prima della sospensione forzata causa COVID-19 - rifiutando poi per ragioni familiari di raggiungere il resto della squadra nella bolla di Orlando e vincendo così “sul divano” l’anello NBA, ricevendo subito dopo il successo decisivo contro Miami la telefonata e l’abbraccio dell’intero spogliatoio Lakers. Bradley diventa così il sesto giocatore che in questa off-season torna a indossare la maglia gialloviola dopo Ariza, Howard, Rondo, Ellington e Bazemore. Il 15° posto nel roster è suo, mentre come aggiunta al gruppo sfruttando lo slot legato al two-way contract (che permette di giocare anche in G-League), i Lakers hanno deciso di puntare su Jay Huff - lungo tiratore che ha giocato in Virginia al college.