Lo ha ammesso lui stesso, con il solito candore senza filtri: "Mi sono svegliato e ancora non mi era passata, sono ancora infuriato per quella stupida lista del cavolo". La "stupida lista", ovviamente, è quella dei 75 (+1) nomi annunciati dalla NBA per celebrare i migliori giocatori dei primi 75 anni della propria storia. E Klay Thompson in quella lista non c'è - e non l'ha presa bene. A un primo messaggio affidato a Instagram nella giornata di ieri, appena saputa la notizia ("Sarò ingenuo, ma dentro di me sono convinto di essere uno dei Top 75 di sempre") il super tiratore degli Warriors ha fatto ora seguire un secondo messaggio ancora più amareggiato: "Dannazione, non vedo l'ora di tornare in campo a giocare. Sono stanco di questa mancanza di rispetto nei miei confronti. Mi pare di capire che vincere per alcuni non sia l'unico obiettivo di questo gioco, mentre per me è così", ha scritto Thompson, alludendo (neppure troppo velatamente) ai tre anelli di campione NBA che può sfoggiare, argenteria molto più ricca di quella di altri giocatori inclusi invece nella lista. E a dargli man forte è arrivato il suo compagno a Golden State Draymond Green, che commentando lo sfogo di Thompson ha scritto: "Klay è uno dei migliori 50".