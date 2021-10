La seconda sconfitta (su due uscite) dei Lakers in questo campionato ha già lasciato degli strascichi, come evidente dall'alterco nato in campo durante un time-out tra Anthony Davis e Dwight Howard, con i due lunghi di L.A. quasi arrivati alle mani e costretti a essere divisi dai compagni. A 24 ore dall'accaduto - stigmatizzato anche da una leggenda gialloviola come Magic Johnson ("Non mi era mai capitato di vedere niente di simile ai Lakers") - Davis ha voluto spiegare l'origine del battibecco, forse anche per mettere definitivamente una pietro sopra l'accaduto e voltar pagina, concentrandosi sul campo. "Potete fare speculazioni e vederla come volete vederla, ma per noi è già tutto nel passato, chiuso e dimenticato. Si è trattato soltanto di un diverbio per una marcatura su un pick and roll avversario. Stiamo tutti ancora cercando di capire come comportarci in difesa e su quel possesso, su quel tipo di schema difensivo, io dicevo una cosa, lui un'altra e alla fine la nostra discussione è degenerata. Tutto qui. Come detto, ne abbiamo già parlato in spogliatoio all'intervallo e abbiamo risolto la questione".