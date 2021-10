Clippers-Grizzlies veniva presentata come una sfida tra due superstar - Paul George vs. Ja Morant (vista anche l'assenza di Kawhi Leonard) - e il duello nel duello non ha deluso. La battaglia, se così si vuol dire, l'ha vinta l'esterno di L.A., che ha chiuso a quota 41 punti (con anche 10 rimbalzi) contro i 28 del suo giovane avversario; la guerra, però, ha premiato Morant e Memphis, usciti vincenti dallo Staples Center grazie proprio alla grande prestazione della loro point guard. Per la quale proprio George nella conferenza stampa post-partita ha avuto parole di grande ammirazione, arrivando a scomodare un paragone importante per il n°12 dei Grizzlies: "È molto esplosivo: sappiamo dove vuole andare - vuole andare a sinistra - ma anche così è difficile contenerlo perché è fortissimo e molto veloce. È un giocatore elettrizzante - ha dichiarato "PG13" - e mi viene da paragonarlo al primo Derrick Rose. Io l'ho dovuto marcare da rookie nella nostra serie di playoff, Indiana contro Chicago, e oggi Ja è molto simile al tipo di giocatore che era D-Rose al tempo, per la sua abilità di cambiare direzione in un attimo e muovere il corpo anche in aria".