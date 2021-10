Dopo l’infortunio al ginocchio subito in pre-season, il rookie dei Golden State Warriors ha ricevuto il via libera per tornare ad allenarsi in campo. La matricola salterà comunque le prossime tre partite della squadra: il suo debutto potrebbe arrivare in casa contro Oklahoma City nella serata di Halloween

I Golden State Warriors hanno cominciato forte la stagione, vincendo le prime due partite di regular season contro le due squadre di Los Angeles sulle spalle di uno straordinario Steph Curry. Presto però i tifosi dei Dubs potrebbero avere un nuovo motivo per sintonizzarsi sulle partite: secondo quanto scritto da Anthony Slater di The Athletic, Jonathan Kuminga ha ricevuto l’ok per tornare ad allenarsi. Il rookie si era infortunato al tendine rotuleo del ginocchio destro nel corso della pre-season, anche se non è stato necessario intervenire chirurgicamente per risolvere il problema. Il programma di recupero indica comunque almeno altre tre partite da osservare da bordocampo, quindi Kuminga non giocherà a Sacramento, Oklahoma City e in casa contro Memphis, mentre il suo debutto in NBA potrebbe avvenire nella notte di Halloween in casa contro un avversario “morbido” come i Thunder. Se Golden State volesse procedere coi piedi di piombo, potrebbe aspettare altri tre giorni e metterlo in campo contro Charlotte nella notte tra il 4 e il 5 novembre o contro New Orleans tra il 6 e il 7: in ogni caso le 8 partite consecutive che i Golden State Warriors giocheranno consecutivamente al Chase Center dovrebbero vedere in campo la 7^ scelta assoluta dell’ultimo Draft, su cui gli Warriors hanno puntato molto per portare avanti la torcia attualmente nelle salde mani di Curry, Draymond Green e del rientrante Klay Thompson, il cui ritorno dovrebbe avvenire attorno a Natale.