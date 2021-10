Pur avendo alle spalle oltre 1.000 partite di NBA tra regular season e playoff, Russell Westbrook questa notte ha provato una sensazione nuova: "Non mi era mai capitato che la gente tifasse per me in trasferta, è un’esperienza davvero nuova". Capita spesso quando i Lakers vanno lontano da Los Angeles, con gli abbonati delle squadre di casa — in questo caso dei San Antonio Spurs — che vendono il loro posto per una partita ai tifosi gialloviola, ripagandosi buona parte del costo dell’abbonamento. In ogni caso, i fan dei Lakers accorsi all’AT&T Center si sono potuti godere la prima vera partita di Westbrook da Westbrook: non è arrivata la tripla doppia, ma alla sirena finale sul suo tabellino si leggono 33 punti, 10 rimbalzi, 8 assist e 3 recuperi, guidando i Lakers privi di LeBron James al successo dopo un tempo supplementare insieme a un Anthony Davis da 35+17. Soprattutto Westbrook ha dato energia a una squadra che era finita sotto di 13 nel terzo quarto, tenendo in piedi il gruppo dal punto di vista emotivo: "È per queste partite che abbiamo sensazioni così positive sul suo arrivo" ha detto coach Frank Vogel. “Lo scorso anno abbiamo perso LeBron a AD a lungo e non ne avevamo abbastanza per sostenere la regular season e vincere ai playoff. Con uno come Russ in squadra, anche se uno di quei due è indisponibile, abbiamo un altro giocatore in grado di serate mostruose come quella che abbiamo visto stasera. E l’investimento fatto su di lui paga già dei dividendi".