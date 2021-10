Ottimi arrivi dal mercato in estate, un super avvio di stagione (4 vittorie in fila prima del primo ko) e grande entusiasmo in città: sembrava andare tutto bene a Chicago in questo mese di ottobre, e tra le notizie positive c'era anche il recupero di Patrick Williams, fuori per gran parte della preseason per un problema alla caviglia. Ben più grave, purtroppo, quello al polso procuratosi dal n°9 dei Bulls dopo un contatto duro (punito con un flagrant foul) con Mitchell Robinson nella gara contro i Knicks: Williams è caduto male a terra, ha appoggiato violenemente la mano sinistra e un legamento del suo polso si è lacerato, infortunio che con ogni probabilità lo costingerà lontano dai parquet per tutta la regular season. I Bulls infatti hanno stimato i tempi di recupero in una finestra tra le 4 e 6 settimane, con la speranza di poterlo rivedere in campo per i playoff, se Chicago riuscisse ovviamente a raggiungerli. "Siamo già abbastanza corti e con pochi centimetri in quella posizione - ha commentato l'allenatore dei Bulls Billy Donovan - e ora la sua assenza di certo non ci aiuta, perché Patrick aveva la forza e l'altezza per vedersela coi giocatori d'area NBA".