I campioni tornano alla Casa Bianca dopo 5 anni

Per la prima volta dal 2016 i campioni NBA torneranno a far visita alla Casa Bianca. I Milwaukee Bucks hanno fissato un appuntamento con il Presidente Joe Biden per il prossimo 8 novembre, dopo la partita di Giannis Antetokounmpo e compagni contro gli Wizards prevista per il giorno prima

Quello che solo fino a poco tempo fa era considerato un passaggio quasi scontato, quello della visita dei campioni NBA alla Casa Bianca, negli ultimi cinque anni non più accaduto. Nei quattro anni di presidenza di Donald Trump, infatti, i detentori del titolo NBA hanno sempre evitato di fare visita al Presidente degli Stati Uniti, complici anche i rapporti non proprio idilliaci tra il leader repubblicano e la lega di Adam Silver e molti dei suoi protagonisti, a partire da LeBron James fino a Steph Curry, Gregg Popovich e Steve Kerr. Per questo l’ultima squadra a far visita alla Casa Bianca erano stati i Cleveland Cavaliers nel 2016, quando l’inquilino era ancora Barack Obama, ma tanto i Golden State Warriors (nel 2017 e nel 2018) quanto i Toronto Raptors (nel 2019) non hanno più avuto interesse ad andare a trovare il Presidente. I Los Angeles Lakers avrebbero potuto farlo lo scorso anno dopo l’elezione di Joe Biden, ma per via dei stringenti protocolli contro il Covid-19 non è stato logisticamente possibile organizzarlo ("Sarebbe bellissimo, ma non ho idea di cosa possiamo fare a parte andare in hotel e all’arena" disse LeBron James).