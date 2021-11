Il problema in casa Boston Celtics non è tanto aver perso tre partite in fila, anche se certamente non aiuta. È il modo tremendo in cui hanno perso contro i Chicago Bulls, facendosi rimontare 19 punti di vantaggio e crollando miseramente in un ultimo quarto disastroso da 39-11 per gli ospiti, con i biancoverdi che non sono riusciti a raccogliere neanche un rimbalzo difensivo in 12 minuti. Ma secondo Marcus Smart i problemi non sono stati difensivi, quanto piuttosto offensivi — e in particolare ha puntato il dito contro le due stelle della squadra, Jayson Tatum e Jaylen Brown. "Tutte le squadre avversarie sanno cosa cerchiamo di fare con Jayson e Jaylen e studiano il modo migliore per fermarli. Nello scouting report di tutti c’è scritto che bisogna costringerli a passare la palla, perché loro due non vogliono farlo. È una cosa che stanno ancora imparando: siamo orgogliosi dei loro miglioramenti, ma devono fare un passo ulteriore e trovare modi per creare non solo per loro stessi, ma anche per gli altri giocatori in squadra, così da aprire ulteriormente loro il campo nei finali. Io posso fare solo fino a un certo punto se rimango fermo in un angolo ad aspettare…". Tatum e Brown hanno combinato per appena 2 punti nel quarto periodo con 1/10 al tiro e 1 assist di Tatum sui 4 canestri realizzati dai compagni nella peggior sconfitta stagionale dei biancoverdi.