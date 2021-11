Tutto è bene quel che finisce bene, direbbe qualcuno. Ma se la tripla finale di Kevin Porter Jr. fosse entrata invece di stamparsi sul ferro, sancendo la rimonta degli Houston Rockets sul campo dei Los Angeles Lakers, negli uffici della NBA si sarebbero ritrovati a fare i conti con una bella gatta da pelare. Riavvolgiamo il nastro del finale di gara tra Lakers e Rockets per capire cosa è successo: con 2:31 da giocare nell’ultimo quarto e i gialloviola avanti di 8 lunghezze, Kent Bazemore ruba palla a Porter Jr. e si invola in contropiede, venendo fermato da un fallo. La regia televisiva mostra che i Lakers sono in bonus (quindi con Houston già a quota 5 falli nel quarto e liberi automatici per i gialloviola) e Bazemore si presenta effettivamente in lunetta per tirare due tiri liberi, ma la realtà era un’altra: come si sente anche chiaramente dall’annunciatore dello Staples Center, quello su Bazemore è il QUARTO fallo di squadra dei Rockets e non il quinto. La terna arbitrale però, forse tratta in inganno da Bazemore già in lunetta o dalla voce di LeBron James (che grida chiaramente "PENALTY!" dopo il fallo), fanno tirare due liberi a Bazemore: l’esterno gialloviola li segna entrambi, mandando la sua squadra avanti di 10 lunghezze sul 116-106. In meno di un minuto però Christian Wood segna cinque punti in fila e coach Frank Vogel chiama timeout per fermare la gara a 1:36 dalla fine con il punteggio sul 116-111, o almeno così pensa. Durante la pausa infatti gli arbitri controllano e si accorgono di aver dato due liberi a Bazemore quanto i Rockets avevano commesso solo quattro falli, quindi senza essere ancora andati in bonus. A quel punto, applicando il regolamento, tolgono i due punti realizzati da Bazemore dalla lunetta, rimettendo il punteggio sul 114-111 — concretizzando a tutti gli effetti un parziale di 7-0 per i Rockets e riaprendo completamente la partita, nonostante le furiose proteste di un indispettito coach Frank Vogel. Al rientro in campo poi ci ha pensato James a segnare subito i due punti "tolti" ai suoi, e la gara si è poi conclusa sul 119-117 per i gialloviola — i quali però dopo la gara non sono rimasti in silenzio.