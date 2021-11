Negli Stati Uniti si avvicina la data di uscita, il 9 novembre, di "Unguarded", l'autobiografia firmata da Scottie Pippen (con il giornalista Michael Arkush) e il n°33 di quei Chicago Bulls capaci di vincere tutto negli anni '90 torna alla ribalta come ai tempi belli. Il motivo? Alcune dichiarazioni incendiarie nei confronti soprattutto di Michael Jordan (e del progetto "The Last Dance"), ma non solo. La serie in 10 episodi che ha visto il n°23 dei Bulls nelle vesti (anche) di produttore non è per nulla piaciuta al suo compagno di squadra: "Hanno pensato soltanto a glorificare Michael senza dare il giusto merito né a me né ai miei compagni. E la colpa non può che essere di Michael, che ha avuto il completo controllo editoriale del progetto. Senza il suo ok, non sarebbe mai uscito: non solo ne è stato il principale protagonista, ma anche il regista", alcune delle accuse mosse da Pippen a MJ nel suo libro. Accuse che però non finiscono qui: "Come si è permesso di trattarci così dopo tutto quello che abbiamo fatto per lui e per il suo prezioso brand? Lui peraltro per la partecipazione a 'The Last Dance' ha ricevuto 10 milioni di dollari, mentre noi non abbiamo visto un centesimo. Alla fine - conclude Pippen - gira tutto sempre e solo attorno a lui, e questo documentario è stato solo la ciliegina sulla torta".