Neppure il ko contro Cleveland arrivato nel finale dopo cinque vittorie in fila ha tolto il buonumore in casa Toronto Raptors, perché la squadra canadese ora riaccoglie in squadra - per il suo debutto stagionale - Pascal Siakam, la superstar assente dai parquet dallo scorso 8 maggio. La riabilitazione all'operazione a cui si è sottoposto in estate alla spalla sinistra lo ha fin qui tenuto lontano dai parquet, ma finalmente l'attesa è terminata e il n°43 è pronto a tornare in campo nella sfida del Barclays Center contro Kevin Durant e i Brooklyn Nets (in diretta alle 21.30 su Sky Sport NBA con commento di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna). Il camerunense dovrà osservare una restrizione nei minuti, ma il suo allenatore Nick Nurse è stato chiaro: "Se si sente bene e non accusa problemi di sorta, Pascal giocherà in quintetto, perché il suo ruolo è da titolare - anche se non escludo che il nostro starting five possa anche cambiare, nelle prossime gare". Quello di cui coach Nurse però è più contento è di poter aggiungere alla settima miglior difesa NBA di questo inizio di stagione (103.4 punti concessi per 100 possessi, appena peggio di quanto fa Brooklyn, quinta) un eccellente giocatore difensivo come Siakam: "Dovremo cercare di contenere Kevin Durant, e Pascal potrà marcarlo per qualche minuto, così come farà OG Anunoby e così come farà Scottie Barnes. Chi non marca Durant dovrà occuparsi di Harden, ma mi tranquillizza sapere di poter contare su tre giocatori così validi dietro".