Il figlio di Jabbar condannato a 6 mesi di carcere

Una brutta storia vede protagonista in California il figlio della leggenda dei Lakers Kareem Abdul-Jabbar, Adam. Il 29enne ha patteggiato sei mesi di carcere per aver aggredito e ferito con un coltello un vicino di casa nel giugno 2020 a San Clemente. Pena sospesa fino al 7 gennaio, data entro la quale il tribunale per la libertà vigilata potrebbe accordargli gli arresti domiciliari in sostituzione alla prigione. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a sette anni e si era opposto al patteggiamento. Adam Jabbar aveva litigato con un vicino 60enne - Ray Winsor, che conosce fin da quando è bambino - dopo che questi lo aveva ripreso rimproverandogli di far portare fuori la spazzatura alla anziana donna che vive con lui, invece di occuparsene lui stesso. Jabbar lo aveva allora minacciato, per poi tornare con un coltello e colpirlo più volte. Winsdor aveva riportato serie ferite e una frattura al cranio, "rischiando di morire dissanguato, dopo essere svenuto fuori dal pronto soccorso", ha sottolineato l'accusa. "Questa decisione è un enorme errore giudiziario", ha tuonato il procuratore distrettuale Todd Spitzer. "Crediamo che il totale disprezzo per la vita umana dimostrato per una disputa sui bidoni della spazzatura sia così eclatante da meritare il carcere", ha aggiunto.