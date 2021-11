Banchero, altro show: compleanno con doppia doppia

Prosegue all’insegna dello spettacolo la carriera collegiale di Paolo Banchero. Dopo i 22 punti realizzati all’esordio al Madison Square Garden contro Kentucky, la nuova ala di Duke ha mostrato il meglio del suo repertorio davanti ai tifosi di casa, che hanno celebrato il suo 19esimo compleanno e si sono goduti le sue giocate sopra il ferro nella facile vittoria contro Army per 82-56. Banchero ha chiuso la sua prima al Cameron Indoor Stadium (che non veniva riempito dai "Cameron Crazies" da oltre 20 mesi per via della pandemia) con una doppia doppia da 18 punti e 12 rimbalzi, regalando movimenti alla velocità della luce e voli sopra il ferro. Per lui alla fine 7 canestri su 9 tentativi dal campo, realizzando la prima tripla in maglia Duke e tutti i tre liberi procurati, aggiungendo anche 1 assist e 2 recuperi nei 26 minuti in cui è stato in campo (seppur con 4 palle perse, il peggiore dei suoi). A rubare la scena è stato però Wendell Moore Jr.: il capitano dei Blue Devils, al suo terzo anno in squadra, ha chiuso una tripla doppia da 19 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, solamente la terza realizzata nell’era Krzyzewski dopo quelle di Shelden Williams nel 2006 e RJ Barrett nel 2019. Non spettacolare comunque quanto Banchero, che con tre giocate ha monopolizzato la top-5 condivisa sui social dagli account dei Blue Devils, facendosi notare per un canestro in svitamento nel primo tempo, per un alley-oop chiuso in contropiede nel secondo e con un super uno-contro-uno con virata e schiacciata nella ripresa. Lampi da prima scelta assoluta, continuando a costruire le sue chance di essere chiamato alla 1 del prossimo Draft NBA.